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«Монако» обыграл «Трабзонспор». Головин провёл на поле 73 минуты

«Монако» обыграл «Трабзонспор». Головин провёл на поле 73 минуты
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Сегодня, 6 октября, состоялся матч 3-го тура Лиги Европы между французским «Монако» и турецким «Трабзонспором». Команды играли на стадионе «Луи II» в Монако. Противостояние завершилось со счётом 3:1 в пользу хозяев.

На 11-й минуте игрок турецкого клуба Макси Гомес был удалён с поля после получения прямой красной карточки. Спустя три минуты Виссам Бен-Йеддер после передачи Брила Эмболо вывел французов вперёд. В самом конце первой половины встречи форвард реализовал пенальти, оформив дубль. На 55-й минуте Аксель Дисаси довёл счёт до разгромного, ему ассистировал Эмболо. Однако Анастасиос Бакасетас в составе «Трабзонспора» забил гол престижа.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин провёл на поле 73 минуты.

В 1-м туре текущего сезона команда с Головиным в составе одержала победу над «Црвеной Звездой» со счётом 1:0, а во второй игре турнира французы уступили «Ференцварошу» со счётом 0:1. После двух туров венгерский клуб возглавлял турнирную таблицу группы H с шестью очками.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

Лига Европы. Группа H. 3-й тур
06 октября 2022, четверг. 19:45 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
3 : 1
Трабзонспор
Трабзон, Турция
1:0 Бен-Йеддер – 14'   2:0 Бен-Йеддер – 45+2' (пен)   3:0 Дисаси – 55'   3:1 Бакасетас – 72'
Удаления: нет / Гомес – 11'
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