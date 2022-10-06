Юран: для чего мы стадионы строили? Для того, чтобы каждый смог принять финал Кубка России

Бывший тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран высказался о том, где можно было бы провести финал Фонбет Кубка России вместо стадиона «Лужники», официально выбранного в качестве арены, которая примет решающий матч турнира.

«Финал Кубка России можно было бы провести в другом регионе, а не в «Лужниках». В том сезоне был финал в «Лужниках», в этом он там же пройдёт. Получается, два раза подряд финал пройдёт в Москве. Ну не знаю.



С решением РФС надо считаться, но моё мнение, что у нас достаточно великолепных стадионов и каждый регион тоже заслужил увидеть лучшие команды в финале Кубка России. Для чего мы стадионы строили? Для того, чтобы они были задействованы и каждый из них смог принять финал Кубка России», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.