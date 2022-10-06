Игрок «Вест Хэма» Райс: хотим вернуться на еврокубковые места

Опорный полузащитник лондонского «Вест Хэма» Деклан Райс рассказал о значимости игры за «молотобойцев» на данном этапе сезона, о риске получить травму перед грядущим чемпионатом мира в Катаре, а также о целях клуба на текущий сезон.
«Очевидно, что у нас сейчас много игр перед чемпионатом мира, поэтому мне нужно настроиться таким образом, чтобы я не получил травму в ближайшее время. Я не имею в виду, что не выкладываюсь в играх на 100%. После каждой встречи я ухожу с поля измотанный. Я имею в виду тот факт, что есть важные игры для «Вест Хэма» и важные матчи для Англии, поэтому мне никак нельзя получить какую-нибудь травму из-за какой-нибудь глупости.
Конечно, впереди важнейший чемпионат мира, но в данный момент основное внимание я уделяю «Вест Хэму», потому что у нас был не лучший старт в чемпионате и мы не хотим быть там, где находимся сейчас. Мы хотим вернуться на еврокубковые места и остаться там до конца сезона», — цитирует Райса The Sun.
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