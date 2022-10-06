Чемпион Олимпийских игр Кузнецов рассказал, как работает тренером в Швеции

Чемпион Олимпийских игр 1988 года бывший советский футболист Евгений Кузнецов, проживающий в Швеции, рассказал о своей работе. Там он является тренером.



«Я 15 лет в сумме отработал в «Эстере». В «Вернамо» атмосфера более семейная. Все тренеры клуба — от юношеских до главного — сидят в одной комнате. Здесь нет баз в привычном нам смысле. Есть одна большая раздевалка на тренировочном поле. Стол, стулья. Там собираемся и обсуждаем рабочие вопросы. Несмотря на маленький бюджет, первая команда «Вернамо» за два года прошла путь от второй лиги до высшей. Надеюсь, удержимся — от этого экономическое состояние клуба сильно зависит.



Какой у меня участок работы? Команда U19 и академия — мальчишки, девчонки. Каждый день по две тренировки. И так пять раз в неделю. Плюс игры.



В 6:45 выхожу из дома, иду на работу. Возвращаюсь в полседьмого. Готовишь еду, ужинаешь с телевизором и садишься составлять план на завтра. Надо разбить 54 человека на плюс-минус равные команды. А когда всё готово, звонок в 23:00: «А я заболел». Через пять минут SMS: «Получила травму — не смогу прийти». И всё, что ты напланировал, садишься и заново перебиваешь, составы тасуешь. А в шесть утра сообщение в мессенджере: «Ой, забыла сказать, что иду к зубному». Так и работаем. Ничего, привыкаешь. Всё можно исправить, если подходить к делу креативно», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.



Полностью интервью с Кузнецовым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.