Рашфорд: когда Марсьяль заряжен, он невероятен

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд прокомментировал победу в матче 3-го тура Лиги Европы с «Омонией» (3:2).
«Мы хотели бы сыграть лучше, несмотря на то что проделали неплохую работу. Я бы не сказал, что мы плохо оборонялись, просто иногда теряли концентрацию. В спорте бывают неудачи, на них не стоит обращать много внимания.
Мы хорошо играли в первые 35 минут, пока соперник не забил. Мы неплохо двигались, могли забить больше. Когда тренер делал замены, он хотел, чтобы мы были более динамичными, больше рисковали и шли вперёд, изменения позитивно сказались на нас.
Антони Марсьяль — важный игрок для нас, всегда им был. Когда он заряжен, он просто невероятен. Мне всегда нравилось играть с ним. Было приятно пообщаться с ним сегодня», — цитирует Рашфорда BT Sport.
- 6 октября 2022
-
23:01
-
22:59
-
22:49
-
22:47
-
22:44
-
22:37
-
22:30
-
22:24
-
22:23
-
22:20
-
22:00
-
22:00
-
21:45
-
21:42
-
21:41
-
21:38
-
21:37
-
21:25
-
21:24
-
21:09
-
21:00
-
20:59
-
20:55
-
20:47
-
20:32
-
20:31
-
20:27
-
20:19
-
19:58
-
19:52
-
19:43
-
19:32
-
19:32
-
19:18
-
19:10