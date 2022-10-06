Рашфорд: когда Марсьяль заряжен, он невероятен

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд прокомментировал победу в матче 3-го тура Лиги Европы с «Омонией» (3:2).

«Мы хотели бы сыграть лучше, несмотря на то что проделали неплохую работу. Я бы не сказал, что мы плохо оборонялись, просто иногда теряли концентрацию. В спорте бывают неудачи, на них не стоит обращать много внимания.

Мы хорошо играли в первые 35 минут, пока соперник не забил. Мы неплохо двигались, могли забить больше. Когда тренер делал замены, он хотел, чтобы мы были более динамичными, больше рисковали и шли вперёд, изменения позитивно сказались на нас.

Антони Марсьяль — важный игрок для нас, всегда им был. Когда он заряжен, он просто невероятен. Мне всегда нравилось играть с ним. Было приятно пообщаться с ним сегодня», — цитирует Рашфорда BT Sport.