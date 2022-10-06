Месси рассказал, чем бы хотел заняться после завершения карьеры

Форвард «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси признался, что не хочет становиться тренером после завершения карьеры. При этом он не стал исключать, что в итоге может оказаться на тренерском мостике.
«Я не планирую становиться тренером. Но Зидан в своё время говорил то же самое, а затем стал тренером, который выиграл Лигу чемпионов три раза.
Мне бы хотелось стать спортивным директором клуба, чтобы я мог собрать команду, работать вместе с тренерами. Но пока я сам не уверен в том, чего хочу», — приводит слова Месси BarcaJuniverse.
Ранее Лионель сообщил, что чемпионат мира 2022 года, который пройдёт в Катаре, станет для него последним в карьере. Летом 2023 года у него истекает контракт с «ПСЖ».
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