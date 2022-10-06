Кроос рассказал о конфликте с Гвардиолой во время работы в мюнхенской «Баварии»

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос рассказал о конфликте с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой, когда оба работали в мюнхенской «Баварии», — испанский специалист заменил по ходу встречи Бундеслиги немца, на что игрок открыто выразил недовольство. Позже Кроос сам вышел на контракт с Гвардиолой.
«Это то, что я сделал. У нас был хороший разговор, и мы смогли решить проблему за пять минут. Я не был согласен с заменой, и точка. Вероятно, для него было важно, чтобы я сам искал с ним разговора», — цитирует Крооса Sport.es.
Конфликт между сторонами случился во время встречи со «Штутгартом» 29 января 2014 года (победа мюнхенцев 2:1). Гвардиола заменил немца по ходу второй половины встречи, и из-за негодования Кроос бросил перчатки на газон. Две следующие игры он оставался на скамейке запасных. Чтобы разрешить конфликт, спортивный директор «Баварии» того года Маттиас Заммер порекомендовал игроку самому начать диалог с тренером, что тот и сделал.
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