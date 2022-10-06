Черчесов впервые потерпел два поражения подряд в «Ференцвароше»
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«Ференцварош», который возглавляет российский специалист Станислав Черчесов, потерпел поражение в матче 3-го тура Лиги Европы с «Црвеной Звездой». Встреча команд закончилась со счётом 4:1.
Черчесов в «Ференцвароше» впервые потерпел два поражения подряд. Ранее его команда в чемпионате Венгрии уступила «Кечкемету» со счётом 0:2. Но до этого команда Черчесова одержала семь побед подряд с общим счётом 19:3.
Черчесов возглавил «Ференцварош» в декабре 2021 года. Под его руководством команда в минувшем сезоне выиграла чемпионат и Кубок страны.
В 1-м туре текущего сезона команда россиянина одержала победу в Лиге Европы над «Трабзонспором» со счётом 3:2, а во второй игре турнира подопечные Черчесова обыграли «Монако» со счётом 1:0.
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