Холанд с учётом бонусов получает рекордную зарплату в АПЛ

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд зарабатывает в «Манчестер Сити» около € 1 млн в неделю, сообщает Daily Mail. По данным источника, такую зарплату норвежскому нападающему обеспечивают легкодостижимые бонусы.



Если данные издания верны, то Холанд является самым высокооплачиваемым игроком лиги.



Для сравнения, зарплата полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брёйне составляет около € 435 тыс. В то же время форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду получает в неделю € 557 тыс.



22-летний норвежец перебрался в «Сити» перед началом нынешнего сезона. Клуб из Англии заплатил отступные дортмундской «Боруссии», они составляли порядка € 75 млн. Холанд уже побил несколько рекордов результативности. В 12 матчах нынешнего сезона Эрлинг забил 19 мячей.

По цене Холанда. Футболисты, которых купили за € 75 млн