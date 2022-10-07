Моуринью — о поражении от «Бетиса» в ЛЕ: ничья была бы логичным результатом

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал поражение от «Бетиса» со счётом 1:2 в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы.
«Игроки «Бетиса» были техничнее нас, особенно в первом тайме, но у нас было больше опасных моментов, и это противоречие игры причиняет нам боль, ведь мы имели возможность забить. Я легко признаю, что это команда с повышенным качеством владения мячом, и это доставляло нам проблемы в первом тайме, но после этого все шансы были у нас. Дзаньоло попал в каркас ворот, Браво сделал сейв, мы упустили два невероятных момента, особенно с Кристанте. Я думаю, что ничья была бы логичным результатом. «Бетис» был очень рад забить гол в конце. Больно, потому что, хотя это было не очень хорошее выступление, команда не заслуживала поражения», — цитирует Моуринью портал Football Italia.
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