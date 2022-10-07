«Арсенал» выиграл 9 из 10 матчей сезона
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Сегодня, 7 октября, состоялся матч в рамках 3-го тура группового этапа Лиги Европы между «Арсеналом» и «Будё-Глимт». Противостояние завершилось со счётом 3:0 в пользу английского клуба.
Таким образом, лондонский клуб одержал девятую победу в текущем сезоне. Всего «канониры» провели в нём 10 матчей, лишь в одном они потеряли очки, потерпев поражение в матче английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед». Тогда «пушкари» проиграли, пропустив три мяча за игру.
В английской Премьер-лиге подопечные Микеля Артеты брали верх в матчах с «Кристал Пэлас», «Лестером», «Фулхэмом», «Борнмутом», «Астон Виллой», «Брентфордом» и «Тоттенхэмом». В Европе англичане победили «Цюрих» и «Будё-Глимт».
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