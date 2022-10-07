Тренер «Бетиса» Пеллегрини прокомментировал победу над «Ромой»
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Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини прокомментировал победу в матче 3-го тура Лиги Европы с «Ромой» (2:1).
«В первом тайме мы контролировали игру и создавали какие-то моменты, мы были близки к тому, чтобы забить четыре мяча. Второй тайм был более сбалансированным, но мы всё же сохраняли контроль над игрой. Мы играли на выезде с отличной командой и даже на протяжении второго тайма старались победить», — цитирует Пеллегрини Sky Sports.
На 34-й минуте нападающий римлян Пауло Дибала уверенно реализовал 11-метровый удар. На 40-й минуте полузащитник испанской команды Гвидо Родригес сумел сравнять счёт, на 88-й минуте Луис Энрике забил после точного паса Родри Санчеса. Игрок «Ромы» Николо Дзаньоло был удалён на 90+4-й минуте.
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