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Чемпион ОИ Кузнецов: к 20 годам у человека в Швеции уже миллион крон на счету лежит

Чемпион ОИ Кузнецов: к 20 годам у человека в Швеции уже миллион крон на счету лежит
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Чемпион Олимпийских игр 1988 года, бывший советский футболист Евгений Кузнецов, работающий в Швеции, рассказал о жизни в стране. По словам специалиста, в Швеции созданы условия для обеспеченной жизни граждан.

«Теперь до пенсии мне шесть лет. В прошлом году пенсионный возраст в Швеции до 67 лет подняли. Не возмущались ли в стране? Что вы, шведы — спокойный народ. А потом что им пенсия, если с детских лет мама, папа, дедушки, бабушки деньги откладывают? К 20 годам у человека уже миллион крон на счету лежит. А тут пашешь-пашешь — и ничего не остаётся», — сказал Кузнецов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полностью интервью с Кузнецовым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время

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