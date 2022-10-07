Чемпион ОИ Кузнецов: к 20 годам у человека в Швеции уже миллион крон на счету лежит

Чемпион Олимпийских игр 1988 года, бывший советский футболист Евгений Кузнецов, работающий в Швеции, рассказал о жизни в стране. По словам специалиста, в Швеции созданы условия для обеспеченной жизни граждан.



«Теперь до пенсии мне шесть лет. В прошлом году пенсионный возраст в Швеции до 67 лет подняли. Не возмущались ли в стране? Что вы, шведы — спокойный народ. А потом что им пенсия, если с детских лет мама, папа, дедушки, бабушки деньги откладывают? К 20 годам у человека уже миллион крон на счету лежит. А тут пашешь-пашешь — и ничего не остаётся», — сказал Кузнецов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.



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