Чемпион ОИ Кузнецов: в Швеции можешь прождать месяц-два, пока доктор тебя примет

Олимпийский чемпион 1988 года по футболу Евгений Кузнецов, с 1990 года живущий и работающий в Швеции, поделился мнением о политическом устройстве этой страны.



«Могу принимать участие в выборах, но не хожу. Политика — очень специфическая вещь. Выборы здесь демократичные, вопросов нет. Но смотришь дебаты: партии поливают друг друга грязью, лишь бы дорваться до власти. А когда приходят — проблемы не решаются. Одни разговоры. Поэтому и решил для себя не голосовать ни за кого. Пусть шведский народ сам себе выбирает руководителей. А я в политику не лезу.



Какие тут проблемы? Например, школа. Мало учителей. Чиновники говорят: денег нет. Глобальная проблема — медицина. Все думают: она здесь на высшем уровне. Но если ты в состоянии стоять на ногах, не умираешь прямо сейчас, можешь прождать месяц-два, пока доктор тебя примет. Квалифицированных кадров не хватает. Точнее, специалисты есть, но их не берут на работу, потому что профессия врача подразумевает высокую зарплату. А те доктора, которые на ставке, вынуждены разрываться: один день в этом городе принимает больных, два — в другом, а потом вообще может улететь куда-нибудь на север», — сказал Кузнецов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.



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