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Чемпион ОИ-1988: немцам за третье место заплатили в 30 раз больше, чем нам — за первое

Чемпион ОИ-1988: немцам за третье место заплатили в 30 раз больше, чем нам — за первое
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Олимпийский чемпион Сеула Евгений Кузнецов рассказал, сколько получили советские футболисты за победу на Олимпиаде-1988. Экс-футболист признался, что призовые значительно уступали тем деньгам, которые платили конкурентам.

«Ой, смех и грех, о чём вы говорите. По-моему, по пять тысяч долларов дали. Позже из газет узнали, что немцам за третье место по 150 тысяч дали. В 30 раз больше! Но мы и таким деньгам были рады. Главное — в историю вошли. Попасть в сборную страны с населением 250 миллионов — это уже было большое достижение, а мы олимпийскими чемпионами стали», — сказал Кузнецов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полностью интервью с Кузнецовым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время

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