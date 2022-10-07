Евгений Кузнецов: в «Спартаке» в 80-е играли за копейки

Бывший полузащитник «Спартака», двукратный чемпион СССР Евгений Кузнецов рассказал, каким было финансовое положение столичного клуба в 1980-е годы.



«Конечно, по сравнению с обычными рабочими мы жили хорошо и получали прилично. Но если сравнить с зарплатами и премиальными того же киевского «Динамо», играли за копейки. В Москве даже в «Торпедо» платили больше. Если бы Моссовет не помогал, не знаю, что было бы. А республиканские команды местные правительства опекали. В Баку, Ташкенте, Ереване бешеные зарплаты платили. А что мы? Народная команда…», — сказал Кузнецов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.



Полностью интервью с Евгением Кузнецовым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время