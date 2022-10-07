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«У меня — $ 2000». Олимпийский чемпион Кузнецов рассказал об уровне зарплат в Швеции

«У меня — $ 2000». Олимпийский чемпион Кузнецов рассказал об уровне зарплат в Швеции
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Олимпийский чемпион 1988 года, бывший советский футболист Евгений Кузнецов рассказал о своей зарплате. С 90-х годов он живёт и работает в Швеции. Экс-футболист является тренером. По словам Кузнецова, из-за высоких налогов денег у него после зарплаты практически не остаётся.

«По зарплатам здесь, как и в России, разброс огромный. Даже между средней и минимальной — разница большая. И налоги — от 33%. Кто-то 10 тысяч долларов в месяц получает, кто-то — 150 000. У меня — две тысячи. 600 из них отдашь за квартиру, 500 за машину, бензин — и почти ничего не осталось», — сказал Кузнецов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полностью интервью с Кузнецовым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время

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