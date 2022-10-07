Олимпийский чемпион Кузнецов: цены на продукты в Швеции подскочили, бензин ужасно дорогой

Бывший полузащитник «Спартака», двукратный чемпион СССР и олимпийский чемпион Евгений Кузнецов, с 1990 года живущий и работающий в Швеции, рассказал о зарплатах и ценах в этой стране. По его словам, в последнее время цены резко выросли.



«Работая с молодёжью, тут не разгуляешься. Швеция всегда была дорогой страной, а сейчас цены на продукты ещё больше подскочили. За один поход в магазин минимум 50 долларов оставляешь. И бензин здесь ужасно дорогой. Всё равно пытаюсь что-то откладывать — может, и съезжу ещё с друзьями из России когда-то на море, задницу погреть», — сказал Кузнецов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.



Полностью интервью с Кузнецовым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время