Олимпийский чемпион Кузнецов: в «Спартаке» сказали: мест нет. Год работал почтальоном

Олимпийский чемпион 1988 года Евгений Кузнецов рассказал, почему не трудоустроился в «Спартак». Экс-футболист уже давно живёт и работает в Швеции.



«Уже будучи тренером, в 2000 году, я пытался вернуться домой, искал работу, но в России мой опыт не пригодился. Очень обидно. Я вывел «Эстер» в высшую лигу Швеции, но после первого круга был вынужден уйти. Обращался в «Спартак», спрашивал насчёт академии. Сказали: мест нет. Я же не буду лезть через головы ребят, никогда этого не делал. Вернулся в Швецию, работал почтальоном. Надо же было семью кормить, детей-подростков одевать-обувать. А без трудового стажа тут пособие по безработице не платят. Год я на велосипеде развозил почту. Идёшь на работу к половине шестого, сортируешь письма, газеты, рекламу. Берёшь сумку — и поехал по адресам. Я спокойно к этому относился. Понимал: чтобы найти тренерскую работу, нужны контакты. А какие у меня здесь связи? Я был и остаюсь русским. А шведы, которые топят один «Титаник» за другим, остаются на плаву — всё время при работе на высшем уровне», — сказал Кузнецов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.



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