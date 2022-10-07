Бывший тренер «Анжи»: столько договорняков было — кошмар!

Бывший советский футболист, победитель Олимпиады 1988 года Евгений Кузнецов рассказал о единственном тренерском опыте в России. Он работал в «Анжи» в 2004 году.



«Сидел без работы. Через федерацию футбола помогли устроиться в «Анжи». Поехал в Махачкалу, встретился с президентом республики, он заинтересовался и дал мне возможность поработать. Это уже другая история.



Трудно работать с футболистами, которые месяцами не получают зарплату. На этой почве расцветают сдачи, договорные матчи. Думаю, не я один — многие с этим сталкивались в те времена. Не только в «Анжи» деньги не платили — много где зарплаты задерживали. А людям детей надо кормить. Я сам ходил и выбивал деньги для игроков: «Заплатите им хотя бы за месяц». Тяжёлые времена.



Результата тоже не было. Мы проигрывали матчи, которые должны были выигрывать. Команда конкретно неузнаваемая была. Однажды поставил вопрос перед главой республики: «Неужели вы не видите, что игра сдана?» В то время столько сдач было — кошмар…



Задавал вопросы футболистам: «Почему вместо того чтобы выбить мяч вперёд, ты выводишь противника один на один?» Или: «Зачем делаешь пенальти вообще с нуля, на ровном месте?» Я и до руководства свои сомнения доносил: «Мне кажется, матч был проигран специально». Видимо, им это не нравилось. Поняв, что ситуация неисправимая, я попросил отпустить меня и уехал», — сказал Кузнецов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.



Полностью интервью с Кузнецовым читайте на «Чемпионате»: