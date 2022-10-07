Артета прокомментировал победу в игре с «Будё-Глимт»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу в матче 3-го тура Лиги Европы с «Будё-Глимт» со счётом 3:0.

«Я действительно доволен победой и тем, что мы заработали шесть очков и не пропустили ни одного гола, но нам не хватало взаимосвязи между игроками, нам не хватало последовательности и доминирования на протяжении всей игры. Было восемь изменений в стартовом составе по сравнению с прошлой игрой. В заключительной трети поля мы выглядели очень опасно. Голы, которые мы забили, были неплохими», — цитирует Артету BT Sport.

На 23-й минуте встречи отличился нападающий Эдди Нкетиа после передачи Кирана Тирни. Затем отличился Роб Холдинг. На 85-й минуте Фабиу Виейра после передачи Габриэла Жезуса установил итоговый счёт встречи — 3:0.