Тренер «Шерифа»: удаление с «Реалом Сосьедад» было переломным. Мы сразу пропустили

Главный тренер тираспольского «Шерифа» Степан Томас высказался о поражении в матче группового этапа Лиги Европы с «Реалом Сосьедад» (0:2).



«Хочу поздравить «Реал Сосьедад» с победой. Мы провели очень хороший первый тайм. У нас были моменты. Если бы мы забили, игра была бы другой. Во втором тайме пропустили быстрый мяч, потом красная карточка Мусы. А в численном меньшинстве стало совсем сложно. Будем думать об ответной встрече с «Реалом Сосьедад», но перед этим есть матч чемпионата, где постараемся вернуть позитивный настрой.



Было ли удаление Мусы переломным? Да, я думаю, так и есть. После красной карточки мы сразу пропустили. При счёте 0:1 было бы по-другому. При этом, даже вдесятером мы хорошо играли, не дали сопернику иметь много шансов, а на контратаках создавали моменты. У Визеу была возможность, Седрик хорошо бил по воротам. Но получилось так, как получилось, к сожалению», – приводит слова Томаса официальный сайт «Шерифа».



«Реал Сосьедад» повёл в счёте на 53-й минуте после гола Давида Сильвы. На 61-й полузащитник «Шерифа» Мусса Куабу получил вторую жёлтую карточку, а ещё через минуту Ариц Элустондо забил второй гол гостей. После трёх туров «Реал Сосьедад» возглавляет таблицу группы с девятью очками, «Манчестер Юнайтед» – второй с шестью, у «Шерифа» – три очка и третье место.