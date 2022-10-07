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Капитан «Ференцвароша»: в перерыве решили пробовать многое, но этого не было видно на поле

Капитан «Ференцвароша»: в перерыве решили пробовать многое, но этого не было видно на поле
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Вратарь и капитан «Ференцвароша» Денеш Дибус высказался о поражении со счётом 1:4 от «Црвены Звезды» в Белграде в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

«Не думаю, что у соперника всё получилось, а у нас ничего. Игра была более-менее равной, но до первого гола. Считаю, что ситуация с пенальти в наши ворота в корне изменила ход матча. Проигрывая 0:1, в перерыве мы решили пробовать многие вещи во втором тайме, однако большинство из них в итоге так и не было видно на поле.

У «Црвены Звезды» Канга организовывал командную игру – мы не смогли его остановить, он забил дважды. И должен сказать, что у нас было не так много возможностей, как в последней игре с «Кечкеметом». Мы больше владели мячом, но, за исключением последних 25 минут, у нас было мало действий, которые реально можно было бы оценить. Стало лучше после замен, но в целом хозяева заслуженно победили, причём с таким счётом», – приводит слова Дибуса Origo со ссылкой на послематчевое интервью в эфире M4 Sport.

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