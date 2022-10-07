«Меня терпели много дней». Хулен Лопетеги попрощался с «Севильей»

Уже бывший главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги высказался о прекращении сотрудничества с клубом.
«Я не из тех, кто готовит речь, пишет себе записки на маленьких клочках бумаги. Благодарен за красивое видео, которое подготовили для меня – это красиво, это дань уважения, которую я заберу с собой навсегда. Вспоминаю день, когда Мончи приехал на встречу со мной в Мадриде, мы пообедали, я заплатил… Тогда он убедил меня в том, что это действительно красивый проект, и что вместе мы сможем его строить каждый день.
Благодарен руководству клуба, всем сотрудникам, игрокам и болельщикам. Меня терпели много дней, а ведь часто со мной бывает очень трудно. Я пережил в «Севилье» прекрасные моменты. Не сомневаюсь, что команда переломит сложную ситуацию, будет занимать то место, которое должна. А я буду аплодировать со стороны и гордиться ей. У вас навсегда есть ещё один болельщик и друг.
А футболистам хочу сказать, что они должны думать о следующей игре. У «Севильи» сильная и сплочённая команда. Я уверен, когда три-четыре вещи будут подкорректированы, эта команда будет на своём уровне. Желаю удачи», – приводит слова Лопетеги официальный сайт «Севильи».
В 2020 году Лопетеги выиграл с «Севильей» Лигу Европы. В текущем сезоне команда набрала в Ла Лиге пять очков в семи матчах и занимает 17-е место в турнирной таблице. После прекращения сотрудничества с Лопетеги «Севилья» сообщила, что новым главным тренером команды назначен аргентинец Хорхе Сампаоли, подписавший контракт до 2024 года.
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
- 7 октября 2022
-
03:36
-
03:19
-
02:57
-
02:57
-
02:37
-
02:35
-
02:18
-
02:17
-
01:59
-
01:53
-
01:41
-
01:39
-
01:19
-
01:13
-
00:57
-
00:40
-
00:33
-
00:29
-
00:25
-
00:17
- 6 октября 2022
-
23:59
-
23:56
-
23:54
-
23:52
-
23:51
-
23:34
-
23:33
-
23:29
-
23:01
-
22:59
-
22:49
-
22:47
-
22:44
-
22:37
-
22:30