«Меня терпели много дней». Хулен Лопетеги попрощался с «Севильей»

Уже бывший главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги высказался о прекращении сотрудничества с клубом.



«Я не из тех, кто готовит речь, пишет себе записки на маленьких клочках бумаги. Благодарен за красивое видео, которое подготовили для меня – это красиво, это дань уважения, которую я заберу с собой навсегда. Вспоминаю день, когда Мончи приехал на встречу со мной в Мадриде, мы пообедали, я заплатил… Тогда он убедил меня в том, что это действительно красивый проект, и что вместе мы сможем его строить каждый день.



Благодарен руководству клуба, всем сотрудникам, игрокам и болельщикам. Меня терпели много дней, а ведь часто со мной бывает очень трудно. Я пережил в «Севилье» прекрасные моменты. Не сомневаюсь, что команда переломит сложную ситуацию, будет занимать то место, которое должна. А я буду аплодировать со стороны и гордиться ей. У вас навсегда есть ещё один болельщик и друг.



А футболистам хочу сказать, что они должны думать о следующей игре. У «Севильи» сильная и сплочённая команда. Я уверен, когда три-четыре вещи будут подкорректированы, эта команда будет на своём уровне. Желаю удачи», – приводит слова Лопетеги официальный сайт «Севильи».

В 2020 году Лопетеги выиграл с «Севильей» Лигу Европы. В текущем сезоне команда набрала в Ла Лиге пять очков в семи матчах и занимает 17-е место в турнирной таблице. После прекращения сотрудничества с Лопетеги «Севилья» сообщила, что новым главным тренером команды назначен аргентинец Хорхе Сампаоли, подписавший контракт до 2024 года.

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