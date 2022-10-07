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Неймар: теперь я более совершенен, чем раньше

Неймар: теперь я более совершенен, чем раньше
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Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар высказался о своей игре в начале сезона.

«Я очень счастлив. Я действительно счастлив начать сезон с голов, результативных передач, помогая команде, чем могу, и надеюсь, что проведу отличный сезон и буду продолжать в том же духе до конца. На поле и за его пределами я из тех, кто сделает всё, чтобы помочь своим товарищам по команде победить. Я очень конкурентоспособен. Теперь я чувствую себя более совершенным игроком, потому что могу защищаться, атаковать или забивать голы, отдавать голевые передачи, что угодно. Я думаю, что теперь я более совершенен, чем раньше», — приводит слова Неймара официальный сайт «ПСЖ».

В нынешнем сезоне Неймар принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых забил 9 голов и сделал 7 результативных передач.

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