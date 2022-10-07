Вратарь «Будё-Глимт» Никита Хайкин: обычно приезжаю в Лондон увидеть семью и отдохнуть

Российский вратарь «Будё-Глимт» Никита Хайкин высказался о выездной игре Лиги Европы с «Арсеналом». Ранее он жил в Лондоне – тренировался в системах английских «Челси», «Портсмута» и «Рединга».



«Для меня это необычное путешествие. Я уже и забыл, насколько большой Лондон. Обычно я приезжаю сюда, чтобы увидеть семью и отдохнуть. А в данном случае это визит, связанный непосредственно с футболом, с нашей игрой в Лиге Европы.



Быть частью «Будё-Глимт» для меня честь. Приятно видеть, как развивается наша команда. После жеребьёвки Лиги Европы мы все очень обрадовались. У нас очень хорошая, сильная группа, максимально приближённая по составу участников к Лиге чемпионов», – приводит слова Хайкина официальный сайт «Будё-Глимт».



Контракт Хайкина с норвежским клубом истекает 31 декабря текущего года. Всего за «Будё-Глимт» он провёл 114 матчей во всех турнирах.



6 октября «Арсенал» победил «Будё-Глимт» со счётом 3:0. В первом тайме голы забили Эдди Нкетиа и Роб Холдинг, а на 84-й минуте Фабиу Виейра с передачи вышедшего на замену Габриэла Жезуса оформил третий мяч. «Арсенал» лидирует в группе с шестью очками. «Будё-Глимт» – второй (четыре очка), столько же у «ПСВ Эйндховен». На последнем месте «Цюрих» – у швейцарцев три поражения.