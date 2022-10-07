В «Арисе» рассказали, как убедили Александра Кокорина перейти в клуб

Директор по маркетингу кипрского «Ариса» Алексей Дозорцев рассказал, благодаря чему клубу удалось подписать контрактное соглашение с российским нападающим Александром Кокориным.

«Мы дали Саше понять: роль в клубе сразу будет заметной. Плюс большое и постоянно растущее ядро русскоязычных болельщиков. Когда приезжаешь туда, где тебя ждут, любят, в тебя верят — это важно, особенно после неудачного периода в Италии. Самые яркие истории, которые произошли с Кокориным за месяц на Кипре — реакция людей, которые где-то с ним столкнулись. Один парень был настолько впечатлён появлением Кокорина, что эмоции били через край. Много мата, но зато душевно, — приводит слова Дозорцева Sport24.

В нынешнем сезоне Кокорин принял участие в четырёх матчах за «Арис», в которых забил 1 гол.