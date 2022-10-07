Луческу: Украина может обрести популярность во всём мире благодаря проведению ЧМ-2030

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу ответил на вопрос, как воспринимает совместную заявку Украины с Испанией и Португалией на проведение чемпионата мира по футболу в 2030 году.
«Это замечательное решение. Чемпионат мира – очень важное событие, благодаря которому Украина может выйти на международную арену и обрести популярность во всем мире. Тем более, в Украине недавно были построены четыре больших стадиона, которые могут принять матчи мундиаля», – приводит слова Луческу официальный сайт «Динамо».
Напомним, 5 октября было официально объявлено о том, что Украина присоединилась к заявке Испании и Португалии на проведение чемпионата мира 2030 года. Среди претендентов есть ещё две совместные заявки – от Уругвая, Аргентины, Парагвая и Чили, а также от Египта, Греции и Саудовской Аравии. Четвёртый вариант – Марокко.
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