Геннадий Орлов прокомментировал разгромную победу «Спартака» в матче с «Зенитом»
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Известный российский комментатор и журналист Геннадий Орлов прокомментировал разгромную победу «Спартака» в матче с «Зенитом» в Кубке России (3:0).
«Конечно, когда с поля ушли Малком и Вендел, тогда и посыпались голы. Здесь и тренеры должны подумать — почему они их убрали. Оставшись на поле, они удерживали бы мяч. Футболисты, которые вышли на замену, играли без столь нужной самоотдачи. Это первый матч «Зенита», в котором соперник нанес больше ударов по воротам — в том числе в створ. Игра оказалась не востребованной для характера петербургской команды, к которой мы привыкли», — приводит слова Орлова Sport24.
Ранее сообщалось, что «Спартак» впервые с 2006 года обыграл «Зенит» с разницей в три мяча.
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