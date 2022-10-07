Дьяков: если в Медиалиге будут играть только экс-футболисты, это никому не будет интересно

Экс-защитник «Ростова», «Динамо», «Сивасспора» и других клубов Виталий Дьяков высказался о перспективах Медиалиги. Сейчас 33-летний игрок выступает за команду «Броук Бойз».
«В «Броук Бойз» мы тренируемся, готовимся. В субботу будет игра. Когда меня позвали, я вообще не понимал, куда иду. Просто хотелось двигаться, играть в футбол. Я год дома просидел. Больше играл в большой теннис, чем в футбол. Сначала было непривычно: много камер, снимается каждый шаг на тренировке и в раздевалке. Вся шумиха, которая невозможна в профессиональном футболе, здесь наоборот поощряется. За две-три недели я освоился. Хожу на все тренировки, играю. Команда и руководство довольны, тренер доволен — это самое главное
Надолго ли Медиалига? В первом сезоне она очень сильно выстрелила. И по количеству просмотров матчей, и болельщики ходили. На финале было 10 тысяч. Если дальше получится так же круто всё делать, наверное, это будет всерьёз и надолго.
Всё равно есть определенные вопросы. Кто-то говорит, что надо добавить больше медийности. Конечно, если в Медиалиге будут играть одни бывшие футболисты, думаю, это никому не будет интересно. Надо подпускать на 5-10 минут каких-то медийных людей. В нашей команде, как мне кажется, всё в меру соблюдается. Мы и за результат цепляемся, чтобы завоёвывать трофеи, и медийные люди у нас играют», – приводит слова Дьякова «РБ Спорт».
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