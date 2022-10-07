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Ледяхов сравнил работу Абаскаля, Ваноли и Витории в «Спартаке»

Ледяхов сравнил работу Абаскаля, Ваноли и Витории в «Спартаке»
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Бывший футболист сборной России Игорь Ледяхов оценил работу Гильермо Абаскаля на посту главного тренера «Спартака».

«Спартак» при Абаскале идет в лидирующей группе, показывает неплохой футбол. Болельщики очень довольны его работой. На данный момент. Абаскаль работает лучше, чем Ваноли и Витория. Работу тренера оценивают по результату. У «Спартака» он есть. Команда набирает очки. Абаскаль выглядит более убедительнее, чем Витория и Ваноли», — приводит слова Ледряхова «РБ Спорт».

После 11 туров «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 22 очка. От лидирующего «Зенита» команда отстаёт на 7 очков.

В следующем матче «Спартак» сыграет с «Крыльями Советов». Матч состоится 9 октября.

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