Ледяхов сравнил работу Абаскаля, Ваноли и Витории в «Спартаке»

Бывший футболист сборной России Игорь Ледяхов оценил работу Гильермо Абаскаля на посту главного тренера «Спартака».

«Спартак» при Абаскале идет в лидирующей группе, показывает неплохой футбол. Болельщики очень довольны его работой. На данный момент. Абаскаль работает лучше, чем Ваноли и Витория. Работу тренера оценивают по результату. У «Спартака» он есть. Команда набирает очки. Абаскаль выглядит более убедительнее, чем Витория и Ваноли», — приводит слова Ледряхова «РБ Спорт».

После 11 туров «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 22 очка. От лидирующего «Зенита» команда отстаёт на 7 очков.

В следующем матче «Спартак» сыграет с «Крыльями Советов». Матч состоится 9 октября.