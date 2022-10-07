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Болельщиков «Манчестер Сити» удивил один из поступков Роналду после манчестерского дерби

Болельщиков «Манчестер Сити» удивил один из поступков Роналду после манчестерского дерби
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Поклонников «Манчестер Сити» удивил один из поступков 37-летнего португальского форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду до и после очной встречи команд в девятом туре чемпионата Англии, завершившемся крупной победой «горожан» (6:3). Об этом сообщает Daily Mail.

Как отмечает источник, болельщиков удивил тот факт, что Роналду намеренно избегал наступать на эмблему «Манчестер Сити» на различных коврах на стадионе «Этихад», в то время, как другие менее статусные игроки пренебрегают подобным.

«Он прошёл прямо возле него. Уважение этому человеку! Он станет героем моей книги», — гласит сообщение одного из болельщиков в социальных сетях.

Однако другой фанат отреагировал к данному факту скептически: «Я уверен, что даже, если бы он наступил на эмблему, мы бы даже не узнали об этом в СМИ».

Напомним, в нынешнем сезоне Криштиану Роналду принял участие в девяти встречах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

Роналду разбили лицо в матче Лиги наций.

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