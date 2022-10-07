Российский бизнесмен Дёмин достиг договорённости о продаже «Борнмута» владельцу клуба НХЛ

Американский миллиардер Билл Фоули в ближайшие дни официально станет полноправным владельцем клуба английской Премьер-лиги – «Борнмута». Об этом сообщает The Telegraph.

Как отмечает источник, Фоули, уже владеющий клубом НХЛ «Вегас Голден Найтс», выкупит все права на клуб чемпионата Англии за £ 120 млн (€ 136 млн). Эта сделка положит конец 11-летнему правлению российского бизнесмена Максима Дёмина, имеющего британское гражданство, о котором очень мало известно, несмотря на его значительные инвестиции в клуб.

Фоули является председателем Fidelity National Financial, крупной страховой компании США, и его состояние оценивается в $ 1 млрд. Отмечается, что в субботу Билл посетит домашний матч своего будущего клуба с «Лестер Сити».

Напомним, после восьми туров «Борнмут» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 9 очков. В конце августа они сменили главного тренера после поражения со счётом 0:9 от «Ливерпуля» — сейчас клуб выступает с исполняющим обязанности главного тренера Гэри О’Нилом после увольнения Скотта Паркера.