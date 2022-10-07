Наставник «Крыльев» высказался о состоянии защитника Горшкова перед игрой со «Спартаком»
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Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о состоянии 23-летнего российского защитника Юрия Горшкова в преддверии гостевой встречи 12-го тура чемпионата России с московским «Спартаком».
«Сейчас мы проводим обследование. Пока Юрий не тренируется. Перед игрой со «Спартаком» решим, здоров он или нет. Сейчас мы не знаем», — приводит слова Осинькина Sport24.
Напомним, Горшков получил травму в матче третьего тура группового этапа Кубка России с «Краснодаром» (0:0) и был заменён уже на 20-й минуте встречи. В нынешнем сезоне Юрий принял участие в 14 играх за «Крылья» во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей.
Встреча «Спартак» — «Крылья Советов» пройдёт в воскресенье, 9 октября. Начало – 14:00 мск.
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