Наставник «Крыльев» высказался о состоянии защитника Горшкова перед игрой со «Спартаком»

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о состоянии 23-летнего российского защитника Юрия Горшкова в преддверии гостевой встречи 12-го тура чемпионата России с московским «Спартаком».

«Сейчас мы проводим обследование. Пока Юрий не тренируется. Перед игрой со «Спартаком» решим, здоров он или нет. Сейчас мы не знаем», — приводит слова Осинькина Sport24.

Напомним, Горшков получил травму в матче третьего тура группового этапа Кубка России с «Краснодаром» (0:0) и был заменён уже на 20-й минуте встречи. В нынешнем сезоне Юрий принял участие в 14 играх за «Крылья» во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей.

Встреча «Спартак» — «Крылья Советов» пройдёт в воскресенье, 9 октября. Начало – 14:00 мск.