Действия полиции привели к скандалу в матче «Бока Хуниорс». Команды отыграли лишь 9 минут

Встреча 23-го тура второй фазы аргентинской Примеры между «Химнасия и Эсгрима» и «Бока Хуниорс» омрачён громким скандалом из-за действий полиции, сообщает TyC Sports.
Уже на девятой минуте игры при счёте 0:0 встреча была приостановлена из-за того, что чашу стадиона окутал слезоточивый газ, который был распылён сотрудниками правоохранительных органов. Полицейские приняли решение применить его из-за большого скопления разбушевавшихся болельщиков на входе к стадиону, которые не могли попасть на матч, хотя имели на руках билеты.
Полицейские начали применять как слезоточивый газ, так и резиновые пули. Таким образом, газ в конечном итоге попал на поле и затронул игроков, тренерский штаб и судейскую коллегию, а также болельщиков с трибун, ближайших ко входу. Таким образом, на 9-й минуте первого тайма арбитр Эрнан Мастранхело принял решение прервать встречу, которую впоследствии решили не доигрывать.
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