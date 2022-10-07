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Действия полиции привели к скандалу в матче «Бока Хуниорс». Команды отыграли лишь 9 минут

Действия полиции привели к скандалу в матче «Бока Хуниорс». Команды отыграли лишь 9 минут
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Встреча 23-го тура второй фазы аргентинской Примеры между «Химнасия и Эсгрима» и «Бока Хуниорс» омрачён громким скандалом из-за действий полиции, сообщает TyC Sports.

Уже на девятой минуте игры при счёте 0:0 встреча была приостановлена из-за того, что чашу стадиона окутал слезоточивый газ, который был распылён сотрудниками правоохранительных органов. Полицейские приняли решение применить его из-за большого скопления разбушевавшихся болельщиков на входе к стадиону, которые не могли попасть на матч, хотя имели на руках билеты.

Полицейские начали применять как слезоточивый газ, так и резиновые пули. Таким образом, газ в конечном итоге попал на поле и затронул игроков, тренерский штаб и судейскую коллегию, а также болельщиков с трибун, ближайших ко входу. Таким образом, на 9-й минуте первого тайма арбитр Эрнан Мастранхело принял решение прервать встречу, которую впоследствии решили не доигрывать.

Аргентина - Примера. Примера - 2-я фаза. 23-й тур
07 октября 2022, пятница. 03:30 МСК
Химнасия и Эсгрима
Ла-Плата
Остановлен
0 : 0
Бока Хуниорс
Буэнос-Айрес
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