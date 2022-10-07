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Экс-игрок молодёжной команды «Уфы» получил штраф за покупку военного билета

Экс-игрок молодёжной команды «Уфы» получил штраф за покупку военного билета
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23-летний бывший полузащитник молодёжной команды «Уфы» Дмитрий Белозёров получил штраф в размере 400 тыс. рублей за покупку военного билета. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как отмечает источник, Белозёров пользовался услугами спекулянта Фарида Самигуллина, чтобы получить возможность не служить в армии. За это он отдал 175 тысяч. Однако в мае схему со всеми участниками раскрыли, в их числе оказались пять хоккеистов уфимского «Салавата Юлаева», а также один из военных комиссаров. Белозёров дал показания против основных фигурантов, ничего отрицать не стал. Суд признал его виновным и обложил штрафом.

Белозёров выступал в системе «Уфы» с 2015 по 2016 год. Он успел провести лишь две встречи за молодёжную команду. С тех пор он не выступал на профессиональном уровне.

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