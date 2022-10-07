Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Урал — Химки. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Интерес «Галатасарая» к Роналду и разгром «Ференцвароша» Черчесова в ЛЕ. Главное к утру

Интерес «Галатасарая» к Роналду и разгром «Ференцвароша» Черчесова в ЛЕ. Главное к утру
Комментарии

Турецкий гранд продолжает проявлять настойчивый интерес к 37-летнему португальскому форварду «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, клуб Станислава Черчесова потерпел разгромное поражение в Лиге Европы и трагедия в матче чемпионата Аргентины. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Источник: «Галатасарай» намерен приобрести Криштиану Роналду в зимнее трансферное окно.
  2. «Ференцварош» Черчесова разгромно проиграл «Црвене Звезде».
  3. Действия полиции привели к скандалу в матче «Боки Хуниорс». Команды отыграли лишь 9 минут. Один болельщик – погиб.
  4. Голевая Капризова помогла «Миннесоте» взять верх над «Чикаго».
  5. Екатерина Александрова переиграла Касаткину и вышла в четвертьфинал турнира в Остраве.
  6. Месси: чемпионат мира в Катаре будет для меня последним.
  7. Назван диагноз, с которым была госпитализирована Татьяна Тарасова.
  8. Россия поднялась в рейтинге ФИФА на 33-е место, не сыграв ни одного официального матча.
  9. В Норвегии не исключили бойкота лыжных соревнований в случае допуска на них россиян.
  10. КХЛ: Дубль Романцева принёс победу «Автомобилисту» над «Ак Барсом» в гостях, а «Металлург» одержал волевую победу над «Салаватом», отыгравшись с 0:2.
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022