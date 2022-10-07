Интерес «Галатасарая» к Роналду и разгром «Ференцвароша» Черчесова в ЛЕ. Главное к утру
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Турецкий гранд продолжает проявлять настойчивый интерес к 37-летнему португальскому форварду «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, клуб Станислава Черчесова потерпел разгромное поражение в Лиге Европы и трагедия в матче чемпионата Аргентины. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- Источник: «Галатасарай» намерен приобрести Криштиану Роналду в зимнее трансферное окно.
- «Ференцварош» Черчесова разгромно проиграл «Црвене Звезде».
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