Интерес «Галатасарая» к Роналду и разгром «Ференцвароша» Черчесова в ЛЕ. Главное к утру

Турецкий гранд продолжает проявлять настойчивый интерес к 37-летнему португальскому форварду «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, клуб Станислава Черчесова потерпел разгромное поражение в Лиге Европы и трагедия в матче чемпионата Аргентины. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».