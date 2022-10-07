«Мой 2-летний сын не мог дышать». Игрок «Химнасии» — о действиях полиции на игре с «Бокой»

31-летний аргентинский защитник «Химнасии и Эсгримы» Леонардо Моралес высказался о трагичных событиях встречи 23-го тура второй фазы чемпионата Аргентины с «Бокой Хуниорс», которая была отменена через девять минут после стартового свистка.

«Мой 2-летний сын не мог дышать из-за слезоточивого газа. Мы чувствуем отчаяние и беспокоимся за всех людей на трибунах. Это безумие. Мы проводили обычный футбольный матч, всё едва не обернулось огромной трагедией, у нас было ощущение, что наши родственники могут погибнуть», — цитирует Моралеса ESPN.

Напомним, встреча была прервана, а затем отменена из-за действий полиции, которые начали стрелять по болельщикам резиновыми пулями и применили слезоточивый газ у входа на стадион в толпу людей, имевших на руках билеты на игру, но не сумевших попасть на матч. Вероятно, такая ситуация сложилась из-за действий спекулянтов. В результате действий правоохранительных органов слезоточивый газ оказался в чаше стадиона, и главный арбитр встречи принял решение увести команды с поля. Позднее стало известно, что по дороге в больницу из-за возникших проблем с сердцем скончался один из болельщиков.