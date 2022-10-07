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Голевой пас Роналду — в видеообзоре матча «Омония» — «Манчестер Юнайтед»

Голевой пас Роналду — в видеообзоре матча «Омония» — «Манчестер Юнайтед»
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Вчера, 6 октября, состоялся матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором кипрский клуб «Омония» принимал «Манчестер Юнайтед». Встреча проходила в Лимасоле на стадионе «Цирион». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:45 мск.

Видеообзор победы «Манчестер Юнайтед» над «Омонией» в Лиге Европы:

Несмотря на явное преимущество гостей, первыми открыли счёт хозяева. На 34-й минуте иранский форвард «Омонии» Карим Ансарифард уверенно реализовал голевой момент после передачи бразильского нападающего Бруно. На пропущенный мяч «красные дьяволы» смогли ответить сопернику лишь во второй половине встречи, когда на 53-й минуте нападающий Маркус Рашфорд сумел сравнять счёт. Через 10 минут Антони Марсьяль после выхода на замену вывел гостей вперёд, голевая передача на счету Рашфорда. На 84-й минуте англичанин сумел оформить дубль и укрепить преимущество своей команды, ассистировал ему португалец Криштиану Роналду. Ровно через минуту хозяева сократили отставание в счёте — гол на счету защитника Николаса Панайоту. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу «Манчестер Юнайтед» — 3:2.

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