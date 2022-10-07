Пауло Дибала назвал причины поражения «Ромы» от «Бетиса»
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Нападающий «Ромы» Пауло Дибала прокомментировал поражение от «Бетиса» (1:2) в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы. Он назвал причины, по которым итальянский клуб не смог набрать очки, уступив сопернику из Испании.
«Мы знали, что они технически хорошо действуют с мячом. Мы не очень хорошо прессинговали, но, учитывая возможности, которые у нас были, очень сожалеем об этом результате. Тренер и мои партнёры по команде очень помогают мне. Сегодня мы могли лучше распоряжаться мячом. Может быть, мы недостаточно быстро входили в штрафную», — цитирует Дибалу пресс-служба УЕФА.
Дибала перешёл в «Рому» в летнее трансферное окно из «Ювентуса». Его контракт с итальянским клубом рассчитан до 2025 года.
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