Коваленко: в РПЛ «Пюник» боролся бы за первую четвёрку

Футболист армянского «Пюника» Михаил Коваленко прокомментировал победу своей команды в матче 3-го тура Лиги конференций УЕФА сезона-2022/2023 с «Жальгирисом» (2:0). Также российский игрок предположил, какие амбиции были бы у «Пюника», если клуб выступал бы в Российской Премьер-Лиге.

«Я очень рад, что мы выиграли и заработали три очка. Это очень хорошо. Полностью перекрыли сильные стороны «Жальгириса». Мне кажется, мы по делу выиграли, могли ещё больше забить. Нам надо как минимум выиграть ещё одну игру, чтобы занять первое место в группе, это реально, так как наши игры показали, что мы не хуже наших соперников.

За что боролся бы «Пюник» в РПЛ? Трудно ответить, я думаю, за первую четвёртку боролись бы», — приводит слова Коваленко интернет-портал Metaratings.