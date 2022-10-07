Промес — о победе «Спартака» над «Зенитом»: наконец этот барьер преодолён

Нападающий «Спартака» Квинси Промес высказался о победе красно-белых в матче 3-го тура группового этапа Кубка России с «Зенитом». Игра завершилась со счётом 3:0 в пользу московской команды.

«Чем отличались победа над «Локо» в РПЛ и над «Зенитом» в Кубке? Это были важные победы. Первое победное дерби в сезоне. Домашний матч с «Локомотивом» нам удался. А на кубковую игру с «Зенитом» настрой был особенный, ведь мы давно не обыгрывали этого соперника. Наконец этот барьер преодолён. Яркая победа со счётом 3:0 получилась заслуженной. Игра с «Зенитом» — это нечто особенное. Жаль, что мы встречались не в чемпионате, но у нас ещё будет шанс это повторить», — сказал Промес в видео на клубном YouTube-канале «Спартака».