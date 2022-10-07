Экс-форвард сборной Португалии признался, что просил автограф только у Месси и Марадоны

Экс-форвард сборной Португалии, «Порту» и «Атлетико» Паулу Футре признался, что просил автограф только у двух футболистов.



«Скромность в сторону, я видел только двух левшей, который казались намного лучше меня. Два аргентинца.



Диего Марадона — единственный игрок, у которого я попросил автограф, когда мы играли вместе за сборную мира в 1987 году. Перед матчем с «Бенфикой» я попросил Лионеля Месси о втором», — написал Футре в своих соцсетях.



Отметим, что сам Футре был включён в список величайших футболистов XX века по версии World Soccer. В 1987 году он также получил «Серебряный мяч» от France Football, в голосовании за первое место он уступил только Рууду Гуллиту, который стал обладателем «Золотого мяча».

Один из лучших голов в карьере великого Диего Марадоны: