Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Урал — Химки. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Квинси Промес оценил игру Александра Соболева

Квинси Промес оценил игру Александра Соболева
Комментарии

Нападающий «Спартака» Квинси Промес оценил игру своего партнёра по атакующей линии красно-белых Александра Соболева. Нидерландец считает, что российский форвард обладает отличными навыками и находится в очень хорошей форме. Промес выразил надежду, что Соболев сможет поддерживать этот уровень игры в будущем.

«Промес и Соболев – сильнейший дуэт нападения в РПЛ? Не могу судить, сильнейший ли это дуэт. Время покажет. Бесспорно, Соболев обладает отличными навыками. Стараемся находить друг друга передачами. Соболев очень полезен для команды, много забивает, набрал шикарную форму. А когда он показывает такой классный футбол, то и мне проще с ним играть. Надеюсь, он будет держать этот уровень», — сказал Промес в видео на клубном YouTube-канале «Спартака».

10 самых дорогих футболистов России. Из «Спартака» больше игроков, чем из «Зенита»! 10 самых дорогих футболистов России. Из «Спартака» больше игроков, чем из «Зенита»!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022