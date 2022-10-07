Квинси Промес оценил игру Александра Соболева

Нападающий «Спартака» Квинси Промес оценил игру своего партнёра по атакующей линии красно-белых Александра Соболева. Нидерландец считает, что российский форвард обладает отличными навыками и находится в очень хорошей форме. Промес выразил надежду, что Соболев сможет поддерживать этот уровень игры в будущем.
«Промес и Соболев – сильнейший дуэт нападения в РПЛ? Не могу судить, сильнейший ли это дуэт. Время покажет. Бесспорно, Соболев обладает отличными навыками. Стараемся находить друг друга передачами. Соболев очень полезен для команды, много забивает, набрал шикарную форму. А когда он показывает такой классный футбол, то и мне проще с ним играть. Надеюсь, он будет держать этот уровень», — сказал Промес в видео на клубном YouTube-канале «Спартака».
- 7 октября 2022
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