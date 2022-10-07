Хаби Алонсо: чувствую, что был готов стать главным тренером «Байера»

Новый главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо заявил, что был полностью готов стать наставником клуба.
«Однажды я начал обучение на тренера. Теперь я сделал этот шаг, потому что мне кажется, что он правильный. Я чувствую, что готов стать главным тренером «Байера». Дал понять людям в клубе, что очень мотивирован», — цитирует Хаби Алонсо Kicker.
Накануне бывший футболист «Ливерпуля», «Реала» и «Баварии» Хаби Алонсо был назначен на пост главного тренера леверкузенского «Байера». На этой должности он заменит швейцарского специалиста Херардо Сеоане, подписав контракт до лета 2024 года.
Напомним, 4 октября «Байер» уступил «Порту» со счётом 0:2 в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В данный момент команда занимает третье место в этом турнире, набрав лишь три очка, как и две другие команды — «Атлетико» и «Порту». В немецкой Бундеслиге клуб набрал после восьми игр пять очков и расположился на 18-м месте в зоне вылета.
- 7 октября 2022
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