Удаление защитника «Локомотива» Ненахова в матче с «Уралом» признано ошибочным

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала ошибочным удаление защитника «Локомотива» Максима Ненахова в матче 11-го тура РПЛ с «Уралом» (2:4). Встречу обслуживал арбитр Сергей Иванов. Ранее КДК РФС отменил красную карточку Ненахова.
«Судья ошибочно удалил с поля игрока команды «Локомотив» №24 Максима Ненахова на 13-й минуте матча.
Решение ЭСК мотивировано тем, что действия данного игрока в единоборстве за мяч с игроком команды «Урал» №18 Юрием Газинским подавляющее большинство членов комиссии расценивает как безрассудные, так как контакт с ногой соперника был произведён неполной стопой и, самое важное, что во время контакта нога игрока «Урала» находилась навесу, что очевидно смягчило его последствия.
Данное обстоятельство позволяет комиссии сделать вывод о том, что судья должен был ограничиться предупреждением игроку «Локомотива», а вмешательство VAR комиссия считает необоснованным», — приводит текст решения ЭСК официальный сайт РФС.
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