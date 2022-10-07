Судья Сухой ошибочно не засчитал гол «Крыльев» в концовке матча с «Краснодаром»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала, что арбитр Алексей Сухой ошибочно не засчитал гол «Крыльев Советов» в концовке матча 11-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:0). Также арбитр ошибочно не удалил с поля футболиста южной команды.

«Судья ошибочно не засчитал взятие ворот команды «Краснодар» на 81-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что комиссия принимала такое решение только на основании видеосъёмки данного игрового эпизода с камеры безопасности стадиона, предоставленной командой «Крылья Советов». Однако во время проведения матчей в распоряжении видео ассистентов судей имеются только ракурсы с камер, установленных основным вещателем, на основании которых и принимаются решения в матче. Ни один из ракурсов данного игрового эпизода, имеющихся в распоряжении видео ассистентов, не предоставлял возможности иметь очевидные доказательства того факта, что мяч после удара по воротам игроком команды «Крылья Советов» полностью пересёк линию ворот. По этой причине VAR не мог вмешаться и исправить решение судейской бригады в данном игровом эпизоде.

В свою очередь, комиссия отмечает, что судья матча находился в рекомендованной позиции, с которой физически не мог видеть деталей эпизода, а именно, пересёк ли мяч полностью линию ворот, и по этой причине комиссия не может признать решение судьи очевидно ошибочным. Что касается ассистента судьи, то комиссия отмечает, что он, находясь в правильной позиции на линии предпоследнего игрока обороняющейся команды для контроля положения вне игры, также физически не мог увидеть чётко пересечение мяча линии ворот на несколько сантиметров, так как линию обзора мяча ему перекрывал вратарь команды «Краснодар» Матвей Сафонов, в связи с чем комиссия также не может признать решение ассистента очевидно ошибочным.

Также судья ошибочно не вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, не удалил с поля игрока команды «Краснодар» №31 Фернандо Кайо на 87-й минуте матча», — приводит текст решения ЭСК официальный сайт РФС.

Видеоразбор решений последних матчей РПЛ и Кубка России:

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал» и РФС