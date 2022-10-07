Клеман: не думаю, что красная карточка сыграла решающую роль в матче с «Трабзонспором»

Главный тренер «Монако» Филипп Клеман прокомментировал победу над «Трабзонспором» (3:1) в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы.



«Не думаю, что мы можем сказать, что красная карточка сыграла решающую роль, потому что мы и без этого хорошо начали игру, задали хороший темп с желанием забить быстро. Однако играть 11 на 10 не всегда легко. Сегодня моя команда оставалась серьёзной, чтобы забивать голы и создавать моменты. Тем не менее я разочарован пропущенным голом, но такое может случиться. В конце концов я очень доволен игрой своих игроков. Также было важно дать минуты тем, кто мало играет. Это хороший вечер для всех», — цитирует Клемана пресс-служба «Монако».



Российский полузащитник монегасков Александр Головин провёл на поле 73 минуты. В 1-м туре текущего сезона команда с Головиным в составе одержала победу над «Црвеной Звездой» со счётом 1:0, а во второй игре турнира французы уступили «Ференцварошу» со счётом 0:1.

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