Гендиректор «Крыльев Советов» прокомментировал решения ЭСК по итогам матча с «Краснодаром»

Гендиректор «Крыльев Советов» Вадим Андреев прокомментировал решения ЭСК по итогам матча с «Краснодаром» (0:0).
«Сразу после матча мы обратились в ЭСК по трём эпизодам матча с «Краснодаром». По двум из них наши претензии признаны обоснованными. Конечно, очки нам никто не вернёт, но такие моменты без внимания оставлять нельзя.
Ситуация с незасчитанным голом была следующая. На игре с «Краснодаром», как и обычно на домашних матчах «Крыльев», нашу команду поддерживал губернатор Дмитрий Игоревич Азаров. Он уделяет много внимания нашему клубу, во всём помогает, поддерживает и, если надо — защищает интересы «Крыльев» и болельщиков команды. У него после игры с «Краснодаром» была однозначная позиция — надо добиваться справедливости.
После того как стало ясно, что по камерам вещателя чёткого понимания о том, где находился мяч, нет, губернатор предложил посмотреть момент с камер стадиона. По ним стало понятно — мяч в воротах. Эти снимки мы отправили в ЭСК, члены комиссии с ними ознакомились и согласились, что гол был. По ситуации с пенальти: мы уважаем решения ЭСК, но всё равно считаем, что на Глушенкове было нарушение правил, и арбитр должен был поставить 11-метровый. Помимо этого, члены комиссии согласились со спорным эпизодом о вынесении игроку «Краснодара» второго предупреждения. Следовательно, футболист соперника должен быть удалён, и «Краснодар» остался бы в меньшинстве. Всё это вкупе даёт понимание о том, что результат матча мог и должен был быть иным. Мы потеряли очки. Команда выкладывается на поле, но подобными решениями у неё просто отнимают победу», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 7 октября 2022
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