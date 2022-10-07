Гендиректор «Крыльев Советов» прокомментировал решения ЭСК по итогам матча с «Краснодаром»

Гендиректор «Крыльев Советов» Вадим Андреев прокомментировал решения ЭСК по итогам матча с «Краснодаром» (0:0).



«Сразу после матча мы обратились в ЭСК по трём эпизодам матча с «Краснодаром». По двум из них наши претензии признаны обоснованными. Конечно, очки нам никто не вернёт, но такие моменты без внимания оставлять нельзя.



Ситуация с незасчитанным голом была следующая. На игре с «Краснодаром», как и обычно на домашних матчах «Крыльев», нашу команду поддерживал губернатор Дмитрий Игоревич Азаров. Он уделяет много внимания нашему клубу, во всём помогает, поддерживает и, если надо — защищает интересы «Крыльев» и болельщиков команды. У него после игры с «Краснодаром» была однозначная позиция — надо добиваться справедливости.



После того как стало ясно, что по камерам вещателя чёткого понимания о том, где находился мяч, нет, губернатор предложил посмотреть момент с камер стадиона. По ним стало понятно — мяч в воротах. Эти снимки мы отправили в ЭСК, члены комиссии с ними ознакомились и согласились, что гол был. По ситуации с пенальти: мы уважаем решения ЭСК, но всё равно считаем, что на Глушенкове было нарушение правил, и арбитр должен был поставить 11-метровый. Помимо этого, члены комиссии согласились со спорным эпизодом о вынесении игроку «Краснодара» второго предупреждения. Следовательно, футболист соперника должен быть удалён, и «Краснодар» остался бы в меньшинстве. Всё это вкупе даёт понимание о том, что результат матча мог и должен был быть иным. Мы потеряли очки. Команда выкладывается на поле, но подобными решениями у неё просто отнимают победу», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.