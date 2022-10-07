ЭСК объявила решения по спорным эпизодам в матче Кубка России «Спартак» — «Зенит»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) объявила решения по нескольким спорным эпизодам в матче Кубка России «Спартак» — «Зенит» (3:0). Сине-бело-голубые обратились в комиссию с просьбой рассмотреть два эпизода, в которых игроки «Спартака» потенциально могли бы быть удалены с поля.
«1. Судья правильно не удалил с поля игрока команды «Спартак-Москва» №18 Наиля Умярова на 23-й минуте матча.
Решение ЭСК мотивировано тем, что действия данного игрока в единоборстве с игроком команды «Зенит» №54 Далером Кузяевым, по мнению членов комиссии, должны расцениваться как безрассудное поведение, связанное с неправильным использованием рук, так как с его стороны не было акцентированного ударного движения, рука игрока «Спартака» была выставлена в сторону движения соперника. По этим причинам и ввиду отсутствия чрезмерной силы со стороны данного игрока комиссия считает, что судья должен был вынести предупреждение игроку команды «Спартак» №18 Наилю Умярову за безрассудное поведение.
2. Судья правильно не удалил с поля игрока команды «Спартак-Москва» №10 Квинси Промеса на 45-й минуте матча.
Решение ЭСК мотивировано тем, что действия данного игрока в единоборстве с игроком команды «Зенит» №55 Родригао, по мнению большинства членов комиссии, не угрожали безопасности соперника и должны расцениваться как безрассудное поведение, так как контакт открытыми шипами с телом соперника был произведён вскользь, без усилия и продавливания, что говорит об отсутствии чрезмерной силы в этом контакте. По этим причинам комиссия считает, что судья должен был вынести игроку команды «Спартак» №10 Квинси Промесу, не думавшему о безопасности соперника, предупреждение за безрассудное поведение», — приводит текст решения ЭСК официальный сайт РФС.
Видеоразбор решений последних матчей РПЛ и Кубка России:
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